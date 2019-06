Recreatieplek of extra vergaderlokaal? Halle bevraagt inwoners over toekomst Paterskerk Bart Kerckhoven

14 juni 2019

14u54 0 Halle De Paterskerk in Halle moet een nieuwe bestemming krijgen en daarom roept het stadsbestuur de hulp in van de inwoners. Zij kunnen deelnemen aan een enquête zodat de stad weet welke richting het moet inslaan met het stukje patrimonium.

De Paterskerk in de Volpestraat is ontwijd en sinds de minderbroeders conventuelen in 2011 vertrokken uit Halle werden er geen misvieringen georganiseerd. Het stadsbestuur testte wel al de mogelijkheden uit door onder andere tentoonstellingen, rommelmarkten en feesten te laten plaats vinden en er werd zelfs even een indoor skatepark in ondergebracht.

Halle wil van de kerk een polyvalente ruimte maken, maar voor er definitief beslissingen worden genomen, zullen de Hallenaren zelf nog hun zegje mogen doen. Zo vraagt het bestuur zich af of er best een recreatieruimte voor cultuur- en sporthappenings wordt ingericht of liever een plek waar mensen kunnen werken, vergaderen of studeren. Via www.halle.be/paterskerk kan iedereen zijn mening geven door een tiental vragen te beantwoorden.