Rechter sneert naar ‘Koning van de vrijspraken’: “Dit doet me denken aan de farizeeërs in het Nieuwe Testament” Bart Kerckhoven

07 november 2019

18u16 2 Halle De ‘Koning van de vrijspraken’ heeft een blauwtje gelopen in de politierechtbank. Advocaat Christophe Redko vroeg de vrijspraak voor een chauffeur die onder invloed van alcohol reed omwille van een afkorting die hij aantrof op het ticket van het ademanalysetoestel. Maar in plaats van een vrijspraak kreeg zijn cliënt een zware boete en een lang rijverbod. Politierechter Johan Van Laethem was namelijk niet onder de indruk.

Advocaat Christophe Redko staat er om bekend om zijn cliënten een vrijspraak te bezorgen door op zoek te gaan naar gaten in de verkeerswet. Dit keer wilde hij een man uit Kasteelbrakel vrij pleiten die tijdens een verkeerscontrole in Halle betrapt werd met 0,8 promille alcohol in het bloed. Redko voerde aan dat de politieman die hem controleerde geen opleiding had gekregen om met het ademanalysetoestel te werken. Volgens de advocaat moest er ook ‘goede werking geverifieerd’ op het afgeleverde ticket van het toestel staan en niet ‘Goede Werking Geverif.’ zoals nu het geval was. Rechter Johan Van Laethem veegde de argumenten van tafel. Hij haalde in zijn vonnis aan dat er geen enkele reden was om het resultaat van de ademanalyse niet als bewijs te weerhouden omdat het toestel wel een geldig resultaat opleverde. Bovendien mag er volgens Van Laethem wel van uitgegaan worden dat de inspecteur in zijn opleiding ook de procedures voor alcohol in het verkeer aanleert.

De afkorting die gebruikt werd is volgens van Laethem al zeker geen reden om het resultaat ongeldig te verklaren. “Men moet geen doctorandus in de filologie met masterdiploma’s in de germanistiek of romanistiek zijn om te vatten dat de term ‘geverif.’ op het ticket een perfect begrijpbare afkorting is van de term geverifieerd”, zegt Van Laethem die in zijn vonnis de advocaat een veeg uit de pan gaf. “Dergelijke tekstanalayse refereert naar het gedrag van de farizeeërs ten tijde van het Oude Testament”; gaf de rechter nog mee

De beklaagde liep in 2016 ook al eens tegen de lamp omdat hij 131 kilometer per uur reed waar hij maar 70 kilometer per uur mocht rijden en dus werd hij zwaarder gestraft door de zogenaamde ‘gekruiste herhaling’. Het werd dus geen vrijspraak maar wel een boete van 1.600 euro, een rijverbod van drie maanden voor de chauffeur die ook nog eens alle examens moet afleggen voor hij zijn rijbewijs terugkrijgt. Met dezelfde argumenten kon de advocaat eerder wel al cliënten in Brussel en Namen een vrijspraak bezorgen maar in Halle lukte dat dus niet.