Rechter is jongeman die Priscilla de dood in pestte kotsbeu: “4 jaar cel... al was het maar om hem even uit de samenleving te hebben!”

Halle

Anthony B.(24) uit Huizingen, die vorig jaar enkel een berisping kreeg voor het doodpesten van Priscilla Sergeant, is veroordeeld to 4 jaar cel voor de diefstal van 96.000 euro van een gehandicapte man. Eerder had het parket 12 maanden cel gevorderd. De rechter deed dit nu maal vier. “Hij doet toch waar hij zin in heeft. Met deze celstraf zal hij toch eventjes uit de samenleving wegblijven”, haalde ze snoeihard uit.