Rebecca wint favoriete foto na bezoekje aan tentoonstelling Cameraclub Halle Bart Kerckhoven

05 maart 2020

Cameraclub Halle organiseerde in oktober vorig jaar voor de veertigste keer een fototentoonstelling in de Oude Post in Halle. Net als de voorbije jaren mochten bezoekers hun favoriete foto kiezen. Aan het einde van de tentoonstelling werd dan één briefje uitgeloot. De 14-jarige Rebecca mocht uiteindelijk het beeld dat ze koos in ontvangst nemen. Ze selecteerde een foto van Matthias Dingjan met als titel ‘Kew’. De club verwelkomde tijdens de tentoonstelling negenhonderd bezoekers. Ook verschillende scholen kwamen langs. Dit jaar wordt de tentoonstelling van de Cameraclub Halle georganiseerd vanaf vrijdag 16 tot en met zondag 25 oktober.