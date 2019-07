Raymond van het Groenewoud viert Vlaamse Feestdag in Halle Bart Kerckhoven

10 juli 2019

08u54 0

Niemand minder dan Raymond van het Groenewoud treedt nu donderdag 11 juli op tijdens de viering van de Vlaamse Feestdag in Halle. Het feest start vanaf 20 uur op het Cardijnplein. Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) geeft een toespraak en zal uitleg geven over de projecten voor een Vlaams beleid in Halle. Nadien wordt schrijver, theater- en documentairemaker Nic Balthazar geïnterviewd door presentator Sonny Vanderheyden. Hij zal het onder andere hebben over zijn inzet voor duurzaamheid en tegen de klimaatopwarming. Maar de topper op de affiche is natuurlijk Raymond van het Groenewoud die de kers op de taart mag zetten. De viering van de Vlaamse Feestdag in Halle is gratis toegankelijk voor iedereen.