Radio Victoria telt in De Kazerne af tijdens Halse Carnaval Top 100 Bart Kerckhoven

28 februari 2020

22u32 0

Radio Victoria maakt zaterdagavond bekend wie er op nummer 1 staat in de Halse Carnaval Top 100. Met 6.400 stemmers was het dit jaar een record-editie. “De top 100 leeft sterk in de carnavalswereld”, klinkt het bij de radiozender. “Luisteraars konden stemmen op hun favoriete carnavalhits. Zij beslissen hoe de top 100 eruit ziet. Uiteraard waren er ook dit jaar stemcampagnes via sociale media om een bepaalde artiest of nummer te steunen, maar dubbele stemmen werden weggefilterd en de campagnestemmers hebben de einduitslag maar in beperkte mate kunnen beïnvloeden.”

Vanaf 20.33 uur wordt er in jeugdcentrum De Kazerne door Radio Victoria afgeteld naar nummer 1 en iedereen is welkom om er een feestje te bouwen want verschillende artiesten brengen er hun nummer live.