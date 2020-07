Radio Victoria maakt grote droom van Nicolas waar en geeft startschot van zomerprogrammatie Bart Kerckhoven

02 juli 2020

09u35 3 Halle De lokale radiozender Radio Victoria pakt deze zomer uit met enkele bijzondere programma’s en acties. Intussen maakt de zender ook de droom waar van Nicolas, één van de bewoners van Zonnestraal in Lennik.

Zonnestraal is een centrum waar mensen met een beperking opgevangen en begeleid worden. Nicolas had er één grote droom en dat was presenteren op de radio. Hij heeft in onze studio een reclamespot ingesproken voor Zonnestraal”, legt Maika Verslype van Radio Victoria uit. “Op vrijdag 3 juli zal de spot zes keer uitgezonden worden op Victoria. We waren meteen bereid om mee te werken aan deze hartverwarmende actie.”

Victoria schakelt na de lockdown over op de zomerprogrammatie en dus schuift presentatrice Sonia D’Ours elke zondagochtend tussen 9 uur en 10 uur opnieuw aan tafel met bekende, bijzondere en beruchte Hallenaren. Dit seizoen komen onder andere Peter Van Laet, schepen Johan Servé, brouwer Frank Boon, Ronny De Facteur en Sonny Vanderheyden langs. De interviews kunnen na de uitzonderlijk op de website van Victoria herbeluisterd worden.

Nieuw op Victoria is de mix van dj 4t6, alias Olivier Backvis uit Herne. Die wordt elke zaterdag omstreeks half elf uitgezonden. De mop van Georges op zaterdagochtend keert terug en ook Hervé Ravi van Hallensia komt opnieuw langs om een sappig verhaaltje te vertellen in het Halse dialect.