Radio Victoria brengt ‘vertelselkes’ in Hals dialect Wim De Smet

13 september 2019

16u15 0 Halle Radio Victoria uit Halle gaat op zondagochtend het Halse dialect een plaatsje geven. De radio werkt daarvoor samen met de geschied- en oudheidkundige kring van Halle.

Victoria speelt met de dialectuitzendingen in op de vernieuwde interesse voor dialect en streektaal. Zowel Tourist Le MC, Slongs en de Ertebrekers scoren grote popsongs in hun eigen dialect. “Toch merken we dat steeds minder jongeren nog écht dialect kunnen spreken”, klinkt het bij het bestuur van Victoria. “Het valt ook op dat veel mensen de betekenis van sommige uitdrukkingen niet meer kennen. Daar willen wij graag wat aan doen.”

Daarom zal Hervéé Ravi, eminent lid van de heemkring, tijdens de Ontbijtshow op zondagochtend een grappig ‘vertelselke’ of gedichtje laten horen in het sappige Halse dialect.

Later plant de geschied- en oudheidkundige kring ook nog een publicatie en een avond rond dialect en taalerfgoed dat niet verloren mag gaan.