Radio-icoon verslaat zaterdag topper FP Halle-Gooik-Benfica Bart Kerckhoven

09 oktober 2019

10u35 11 Halle Stadsradio Halle heeft een legendarische radioverslaggever gestrikt om zaterdagavond samen met presentator Kris Baert de topper tegen Benfica in de Champions League van het futsal te becommentariëren.

Deze week vindt de Main Round van de Champions League in het futsal plaats in de sportcomplex De Bres . Dat is de laatste horde richting eindronde voor de clubs. Stadsradio Halle levert opnieuw live-commentaar bij de wedstrijden. Presentator Kris Baert, zijn zoon Dries Baert maar ook ex-Anderlechtspeler Michel De Groote zitten meestal langs de zijlijn. Zaterdag pakt de zender echter uit met een bijzondere co-commentator. Kris Baert krijgt namelijk radio-icoon Jos Willems aan zijn zijde. Willems was jarenlang onder andere de vaste stem tijdens de wedstrijden van Westerlo in Het Kuipke.

Meteen ja gezegd

“Zijn stem herken je uit de duizend”, aldus Kris Baert. “Hij beschrijft het voetbal en de fases op een unieke, uiterst gedreven manier. Zijn grote voorbeeld was Jan Wauters, dè absoluut beste radiostem in Vlaanderen en ver daarbuiten. Jos keek bewonderend op naar Wauters en dat kon je horen in zijn manier van verslaggeving. Onlangs belde ik hem in mijn maandagavondprogramma ‘Bloed, Zweet en Tranen’ op de Stadsradio voor een goed gesprek. Mijn technicus Jempi fluisterde mij in het oor om Jos te vragen om op de Champions League Futsal in Halle mee het commentaar te komen geven. En Jos, die ik inmiddels een vriend mag noemen, twijfelde niet en zei meteen ja.”

Willems geeft zaterdagavond ook de aftrap van de wedstrijd samen met Anderlecht-legende Georges Grün. Vanaf 20.30 uur zal hij dan te horen zijn.