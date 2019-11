PVDA klaagt in Halle ‘moordstrookjes’ aan: “Fietspaden op Auguste Demaeghtlaan zijn levensgevaarlijk” Bart Kerckhoven

12 november 2019

09u19 0 Halle De Partij van de Arbeid voerde dinsdagochtend actie op de Auguste Demaeghtlaan in Halle om er de zogenaamde ‘moordstrookjes’ op de gewestweg aan te klagen.

De actievoerders vatten post aan het GO! Atheneum en deelden er flyers uit aan voorbijgangers aandacht te vragen voor de gevaarlijke fietspaden. “Moordstrookje werd vorig jaar nog verkozen tot woord van het jaar”, legt Kevin Kestemont van PVDA uit. “Zo worden fietspaden benoemd die vlak naast de rijweg liggen, zonder afscheiding of verhoging. Zo’n fietspaden zijn levensgevaarlijk. Jammer genoeg is dat op de gewestwegen in Halle nog altijd het geval. Op de Brusselsesteenweg een paar kilometer verderop werden de voetpaden nog maar pas heraangelegd maar bleef het fietspad toch gewoon liggen. Wij vragen dat er snel werk gemaakt wordt van verhoogde en afgescheiden fietspaden langs de gewestwegen.”

PVDA wil ook dat het kruispunt van de Auguste Demaeghtlaan en de Ninoofsesteenweg conflictvrij gemaakt wordt zodat fietsers er veiliger kunnen oversteken en dat het stadsbestuur een fietsnetwerk uitrolt zodat iedereen zonder gevaar naar school, station of andere belangrijke plaatsen kan rijden. De stad kondigde eerder al aan dat veilige fietsroutes één van de prioriteiten zou worden deze legislatuur.