Provincie schrapt subsidie van 65.000 euro aan Afrika Filmfestival: “Maar dit is zoveel meer dan een cultureel evenement” Bart Kerckhoven

13 december 2019

10u36 8 Halle De provincie Vlaams-Brabant zet de financiële steun voor het Afrika Filmfestival stop en daar is de Sp.a-fractie in de provincieraad erg boos om. “Het filmfestival is zoveel meer dan een cultureel evenement”, zegt provincieraadslid Marc Florquin (Sp.a).

Bij de voorstelling van het meerjarenplan bleek dat de Bestendige Deputatie de subsidie van 65.000 euro voor het Afrika Filmfestival schrapt. In het kader van dat festival worden in de hele provincie elk jaar films vertoond met een link naar Afrika. Het festival ontstond in 1996 in Leuven. In onze buurt streek het evenement de voorbije jaren neer in Beersel, Asse, Sint-Pieters-Leeuw en Halle. “Voor ons is het Afrika Filmfestival veel meer dan alleen maar een cultureel evenement”, zegt provincieraadslid en oud-gedeputeerde Marc Florquin (Sp.a). “De draagwijdte van het filmfestival reikt veel verder dan alleen maar film, het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met de Noord-Zuidproblematiek begaan is. Het draagt bij tot een beter begrip van andere culturen en volkeren.”

Het Afrika Filmfestival blijft voorlopig wel bestaan. Het is de bedoeling dat de filmvertoningen tijdens de twee festivalweken in Leuven behouden blijven. Drie gemeentebesturen schrapten eerder ook al hun subsidies. Waar er in 2020 buiten Leuven nog filmvertoningen georganiseerd worden is onduidelijk.