Provinciale subsidie voor het begeleiden van arbeidszorgmedewerkers Amber Gys

05 april 2020

17u08 3 Halle De provincie Vlaams-Brabant investeert een totaal van 13.446 euro in vier organisaties in het Pajottenland en Zennevallei voor de begeleiding van 15 arbeidszorgmedewerkers.

Nu we vandaag met z’n allen telewerken, beseffen we pas hoe belangrijk de sociale contacten zijn die we via ons werk hebben. “Telewerkers ondervinden ook hoe moeilijk het is om structuur aan te brengen in de dag. Dat zijn, naast het inkomen, twee essentiële functies van arbeid”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.

Om deze mensen toch te kunnen laten genieten van de essentiële functies van arbeid, doen ze aan arbeidszorg. Dit zijn vrijwillige onbetaalde activiteiten, waarbij ze intensief begeleid worden op vlak van arbeid en op vlak van zorg. “We ondersteunen arbeidszorg en kennen daarvoor een budget van 13.446 euro uit in vier organisaties in het Pajottenland en Zennevallei voor de begeleiding van 15 arbeidszorgmedewerkers.”

Zonnestraal in Lennik kreeg 3.438 euro voor 8 arbeidszorgmedewerkers, Groep INTRO in Halle kreeg 1.872 euro en MeeGaan in Herne kreeg 468 euro. Ook het OCMW Halle kreeg 468 euro.