Protest tegen sloop villa Sainte Anne groeit: “Belangrijk patrimonium opgeofferd voor zielloos beton” Bart Kerckhoven

29 juli 2019

20u03 30 Halle Buren van de villa Sainte Anne zijn een petitie gestart om het gebouw van de sloop te redden. Buren van de villa Sainte Anne zijn een petitie gestart om het gebouw van de sloop te redden. Een ontwikkelaar wil op het domein waar de villa staat een appartementsgebouw zetten , maar dat zint de omwonenden niet. Ook de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle dient een bezwaarschrift in.

Bewoners van de Villalaan hebben zich verenigd in comité V en voeren de komende dagen campagne onder de naam ‘SAVE the VILLAlaan’. De affiches doken al op in het straatbeeld en intussen wordt een online petitie gedeeld via sociale media. De bewoners trekken ook naar evenementen om handtekeningen te verzamelen. “Er wordt belangrijk patrimonium opgeofferd aan zielloos beton”, klinkt het. “We willen dan ook een halt toeroepen aan het slopen van het waardevol erfgoed.” De petitie heeft intussen alleen al online meer dan vijfhonderd handtekeningen opgeleverd.

Notabelen

Ook de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle springt in de bres om de villa van de sloop te redden. Volgens de Kring is het gebouw een typevoorbeeld van de art deco, maar ook van de uitbreiding van de Sint-Rochuswijk in de jaren twintig en dertig. Met Joseph Reumont en zijn vrouw Louise Van Lier had de villa ook bekende bewoners want Reumont was een hele tijd zaakvoerder van de bekende cichoreifabriek Pacha en zette zich in voor heel wat sociale doelen. Ook het feit dat de villa in die tijd een ontmoetingsplaats was voor de notabelen van de stad is volgens de Kring van historisch belang. “Deze woning is een gebouw met een zeer grote erfgoedwaarde voor onze stad, in dezelfde categorie als de villa Servais”, zegt voorzitter Jurgen Vandebotermet van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle. “Op deze plaats is dit commerciële woonproject niet alleen volslagen misplaatst, het verlies van de villa Sainte Anne, met zijn onbetwistbare erfgoedwaarde op architecturaal en sociocultureel gebied, zou zonder meer een ramp zijn. Niet alleen voor de buurt, maar evenzeer voor de stad, die in het verleden reeds al te kwistig is omgesprongen met haar architecturale erfgoed, waardoor het behoud van deze authentieke art deco-villa met zijn rijke geschiedenis van het grootste belang is.”

Politiek

Ten slotte wordt de sloop van de villa ook een politiek thema. Oppositiepartij N-VA riep het schepencollege al op om de aanvraag te weigeren en nu kondigt ook Yves Demanet van Halle 2019 aan dat hij de sloop van de villa wil bespreken op de gemeenteraad. Twintig jaar geleden bracht het Sint-Lucasarchief met andere geschiedenisorganisaties de historische gebouwen in de binnenstad in kaart. “Historische gebouwen zijn wereldwijd de bakens van onze geschiedenis en dat is ook in Halle zo”, zegt gemeenteraadslid Yves Demanet. “Daarom zal ik op de gemeenteraad vragen de oorspronkelijke opdracht van het Sint-Lucasarchief nu uit te breiden over Groot-Halle.”