Protest in het publiek en stevig debat tussen meerderheid en oppositie: Akkoord met ontwikkelaar over vijver Essenbeek goedgekeurd Bart Kerckhoven

27 november 2019

Heel wat ontevreden Essenbekenaren lieten dinsdagavond tijdens de gemeenteraad van zich horen. Daar werd het akkoord besproken dat stad en ontwikkelaar NJA willen afsluiten na een jarenlange juridische over de bouw van huizen langs de vijver van Essenbeek. De politie hield zelfs een oogje in het zeil.

Er hing dinsdagavond spanning in de raadzaal op het stadhuis. Tientallen inwoners van Essenbeek wilden het debat over de vijver van Essenbeek volgen. Omdat voor problemen gevreesd werd waren ook enkele politiemensen aanwezig. Die moesten niet optreden maar gemeenteraadsvoorzitter Bertrand Demiddeleer (Sp.a) moest verschillende keren het publiek aanmanen tot kalmte omdat er luidop gereageerd werd op het debat. Bij de start van de bespreking verstoorde voormalig gemeenteraadslid Eric De Greef zelfs even de zitting door met een plakband op de mond en een bodje met opschrift ‘Essenbeek’ zijn mening duidelijk te maken. De meerderheid stelt een dading voor om het dossier uit het slop te krijgen maar oppositiepartij N-VA vindt dat Sp.a, CD&V en Groen zo de inwoners voor een voldongen feit stellen.

Verantwoordelijkheid

Burgemeester Marc Snoeck verdedigde het standpunt van het college. : “De stad is gebonden door de gerechtelijke uitspraken die in het verleden gedaan werden”, aldus Snoeck. “De rechtbank heeft beslist dat er gebouwd mag worden op de Kasteelstraat. Dat is jaren aangevochten, maar tot hiertoe helaas zonder succes. De eis van de oppositie en het actiecomité om niet te bouwen is juridisch niet meer haalbaar. Wij kunnen de uitspraken van de rechtbanken niet naast ons neerleggen.” Volgens Snoeck neemt het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid. “We kunnen nu een akkoord sluiten of nog jaren verder procederen en met niets achterblijven”, aldus Snoeck. ““Wij staan achter deze oplossing omdat we daarmee zekerheid hebben dat er zicht op de vijver is. De bebouwing wordt zoveel mogelijk beperkt en er is een doorgang van het centrum van Essenbeek naar de vijver. Meer zelfs: er zal een pad aangelegd worden rond de vijver, dat voor iedereen toegankelijk is, en op termijn kunnen we de doorsteek maken naar het Warandepark. Dat is veel meer dan wat we kunnen halen voor de rechtbank.

Uitstel

Oppositieraadslid Mark Demesmaeker (N-VA) vroeg om het agendapunt af te voeren. “De bevolking is hier nooit over geraadpleegd”, zegt Demesmaeker. “Plots krijgen we hier een vertrouwelijk document voorgeschoteld waar we niets over mogen vertellen aan derden. Dit gaat in tegen alle democratische principes. Laat ons dit gewoon uitstellen en rustig de tijd nemen om na te denken over een goede oplossing.”

Zijn voorstel werd uiteindelijk weggestemd door de meerderheid. Nadien haalde Demesmaeker een passage aan in de dading die omschrijft dat de stad het akkoord ten allen tijde moet verdedigen. “U zal eigenlijk de bevolking de mond snoeren als die zich verzet tegen wat in dit akkoord staat?” vroeg Demesmaeker. “Dat betekent dat u zelfs met belastinggeld ten strijde zou trekken tegen de eigen inwoners als die zich hier juridisch tegen zouden verzetten. Dat lijkt me toch wel heel verregaand.”

Schepen van Juridische Zaken Dieuwertje Poté (CD&V) vond dat een foute interpretatie. “We gaan de bevolking helemaal niet de mond snoeren. Als we als stad dit akkoord goedkeuren moeten we er voor zorgen dat de inhoud uitgevoerd wordt. Maar wij gaan niet procederen tegen onze eigen bevolking zoals jullie insinueren.”

Biodiversiteit

Ook de twee schepenen van Groen mengden zich even in het debat. Groen verzette zich de voorbije jaren fors tegen de bouwplannen aan de vijver maar legt zich ook neer bij een dading. “We geven toe dat dit voor ons een erg moeilijk dossier is”, sprak schepen Bram Vandenbroecke (Groen). “Over dit punt is op het schepencollege heel wat over gedebatteerd en ook binnen de partij is er stevig gediscussieerd. Zijn wij hier gelukkig mee? Neen. Maar het is wel de beste oplossing voor beide partijen en het zal de biodiversiteit in en rond de vijver ongetwijfeld op korte termijn ten goede komen.”

Het punt werd uiteindelijk goedgekeurd. De oppositie stemde tegen en bij N-VA kondigen ze aan de mogelijkheden te onderzoeken om de uitvoering van het akkoord ongedaan te maken.