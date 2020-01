Proces rond aanval op motorclub uitgesteld door nieuwe feiten WHW

27 januari 2020

14u01 0 Halle Het proces rond de aanval op het clublokaal van de Immortal MC gaat pas op 18 mei door. Het dossier werd uitgesteld omdat verschillende verdachten vorige week werden opgepakt in een ander dossier. Ze zouden een van hun medebeklaagden hebben gemarteld met een bunsenbrander. Die man, die vandaag dus ook terecht moest staan, verloor daarbij een oog. Daarenboven bleek vanmorgen dat een andere beklaagde recent nieuwe verklaring heeft afgelegd, die de verdediging van de andere beklaagden nog niet heeft kunnen inkijken.

De vechtpartij in café New Orient aan de Alsembergstesteenweg vond plaats in de nacht van 13 op 14 april 2018, rond middernacht. Drie personen, lid van MC Immortals, raakten zwaargewond en een groot deel van het café-meubilair sneuvelde. De aanvallers gingen er ook vandoor met de vesten van de Immortals-leden. Meteen na de feiten werd al gesuggereerd dat het om een conflict ging tussen motorbendes en dat vermoeden werd nadien ook bevestigd door de resultaten van het onderzoek. Na uitgebreid telefonieonderzoek, analyse van ANPR-camera’s, huiszoekingen en diverse verklaringen konden tien verdachten geïdentificeerd worden. Het ging om mannen tussen de 26 en 54 jaar oud, afkomstig uit Oost- en West-Vlaanderen, die allemaal lid zijn van of gelinkt zijn aan MC No Surrender.

Die motorbende zou het niet kunnen verkroppen hebben dat de Immortals een clublokaal openden op wat zij beschouwen als hun territorium. De tien verdachten moesten zich vanaf vandaag verantwoorden voor diefstal met geweld of bedreiging met verzwarende omstandigheden, vernieling of beschadiging met geweld of bedreiging van andermans roerende eigendommen met verzwarende omstandigheden, aanstoker van een vereniging van misdadigers, lidmaatschap van een vereniging van misdadigers, opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade en werkonbekwaamheid, opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade en vernieling van stedelijke afsluitingen. De wet voorziet voor de zwaarste kwalificatie een gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar. Er dook echter een kink in de kabel op.

Minstens één van de tien betrokkenen zit sinds vorige week in voorlopige hechtenis in een ander onderzoek, naar een moordpoging op een ex-lid van No Surrender zelf. Het gaat om A.T., die beschouwd wordt als de leider van de motorbende. Die feiten speelden zich in de nacht van 14 op 15 december 2018 af in het clubhuis in Zwevezele, een deelgemeente van Wingene. Een ex-bendelid uit Brugge werd door zijn voormalige kompanen serieus toegetakeld. Zo werd zijn hoofd zelfs bewerkt met een bunsenbrander. Daarna werd het slachtoffer in een auto meegenomen en werd hij uiteindelijk pas vrijgelaten op een afgelegen plaats in de omgeving van Moeskroen. Sinds de moordpoging is het slachtoffer blind aan één oog. In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar die feiten werden afgelopen dinsdag meerdere huiszoekingen uitgevoerd, onder andere in de provincie Henegouwen, in Brugge en in het clubhuis. Bij die huiszoekingen werden in totaal elf mensen gearresteerd. Alle verdachten werden dinsdag en woensdagochtend voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste uiteindelijk om zeven mannen en een vrouw aan te houden voor hun betrokkenheid bij de moordpoging.

Bovendien deelde het openbaar ministerie vanmorgen mee dat een andere beklaagde recent verklaringen heeft afgelegd in het dossier over de raid in Buizingen. De verschillende advocaten willen dat proces-verbaal nu eerst lezen en nakijken of ze nog kunnen optreden in het dossier. Een aantal beklaagden heeft namelijk dezelfde raadsman, maar door die nieuwe verklaring kan er zich een deontologisch probleem voordoen. De zaak werd om al die redenen uitgesteld naar 18 mei.