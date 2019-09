Priska Suys (37) gaat voor kroontje van Miss De Luxe en verkoopt wafeltjes voor Make a Wish Bart Kerckhoven

27 september 2019

Priska Suys (37) uit Halle staat in de finale van Miss De Luxe. Die missverkiezing is een buitenbeentje in het wereldje want kandidaten van 18 tot 55 jaar kunnen deelnemen en de organisatoren gaan vooral op zoek naar intelligente en welbespraakte dames met een verzorgde uitstraling en zonder podiumvrees. Priska hoopt alvast eind november een goed resultaat neer te zetten. “Ik neem deel om mijn eigen zelfvertrouwen op te krikken en nieuwe mensen te leren kennen”, zegt ze. “Maar Miss De Luxe zamelt ook geld in voor het goede doel en dat is ‘Make a Wish’. Ik verkoop daarom zelf dozen wafels aan 5 euro per doos en de opbrengst gaat integraal naar de organisatie.” Make a Wish zorgt er voor dat de dromen van zwaar zieke kinderen in vervulling kunnen gaan.

Wie Priska wil steunen kan een sms sturen naar 6045 met de boodschap MDL 03. Dat sms’je kost 1 euro maar ook dat bedrag gaat integraal naar het goede doel. Op 30 november vindt in zaal Montovani in Oudenaarde dan de grote finale plaats.