PRINSENVERKIEZING. Jimmy en Melody hopen als nieuw Prinsenpaar eindelijk samen carnaval te vieren Redactie

23 januari 2020

13u39 3 Halle Jimmy Picalausa (35) en Melody Bovijn (31) zitten elk in een andere carnavalsgroep, maar als ze dit jaar de Prinsenverkiezing winnen kunnen ze eindelijk eens samen feest vieren. “Carnaval heeft ons als koppel samengebracht”, vertellen ze. “Als Prins en Prinses zouden we de ‘carnavalbisjkes’ eens op een hele andere manier kunnen beleven.”

Jimmy houdt behalve van carnaval ook van duiken en voetbal en luistert als dj ook graag eens een feestje op. Melody’s hobby’s zijn ook duiken, maar doet daarbovenop graag aan fitness en dansen. Zelf stond ze twaalf jaar geleden aan de wieg van de groep Kerjuizenuize dat vorig jaar samensmolt met Van ’t Vat tot e Vat Vol Nuizekes. Jimmy kreeg dan weer de carnavalsmicrobe te pakken dankzij zijn beste vriendin en besliste zo om acht jaar geleden lid te worden van HKV De Leste Kannekes.

Samen vieren

Die carnavalsmicrobe én de liefde zijn de voornaamste redenen voor Jimmy en Melody om mee te doen aan de Prinsenverkiezing. “Carnaval heeft ons als koppel samengebracht”, klinkt het. “Aangezien we allebei in een andere groep zitten, is dit een mooie kans om carnaval samen te vieren. Als lid van een groep zie je de chars en ‘kostumekes’ in vogelvlucht, maar niet de volledige stoet in samenhang met show en entertainment. Als Prins en Prinses zie je iedereen de Grote Markt over trekken en beleef je de ‘carnavalbisjkes’ op een hele andere manier. Het zou een grote eer zijn Halle te mogen vertegenwoordigen.”

Het koppel laat zich niet op stang jagen en maakt in de aanloop naar de verkiezing vooral plezier. “We bereiden ons vooral voor door te genieten van alles wat er rondom ons gebeurt”, vertellen ze. “We kregen samen met de andere kandidaat-koppels al enkele opdrachten voorgeschoteld en hebben al veel gelachen en plezier gemaakt. Verder laten we alles zoveel mogelijk op ons afkomen en proberen we voor te bereiden wat kan met de hulp en steun van onze groepen en achterban. We kijken er naar uit om er zaterdag een plezante avond van te maken en zijn benieuwd wat Halattraction die avond voor ons in petto heeft.”

Hele jaar door

Carnaval is voor Jimmy en Melody een passie die hun leven het hele jaar door bepaalt. “Voor ons is carnaval Halle meer dan drie dagen op de Grote Markt dansen”, aldus het koppel. “Die microbe is het hele jaar door aanwezig maar breekt stilletjes aan uit rond augustus en september, wanneer we samen zitten met onze groepen en de ideeën beginnen te broeien voor char en kostuum. Onze groepen zijn voor ons een tweede familie, waar een lach en een traan gedeeld kan worden. De hangaar of het stiklokaal: dat is onze tweede thuis. Een plaats waar gebabbeld en gelachen wordt, waar plezier gemaakt wordt en op enkele maanden tijd witte blokken isomo omgetoverd worden tot ‘ne kleurrijke char’ en met rollen stof een origineel kostuum wordt gecreëerd. De kers op de taart is natuurlijk het grote weekend zelf, waarbij we fier kunnen pronken met ons werk en samen met alle andere groepen en individuelen er één groot feest van kunnen maken.”

Meer weten over Carnaval Halle? Je kan alle artikels over het grootste feest van Halle op deze pagina vinden.