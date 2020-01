PRINSENVERKIEZING. Frank ‘Den Tazze’ en Anja gaan er voor Bart Kerckhoven

20 januari 2020

13u31 0 Halle Zaterdag verkiezen de carnavalisten in Halle een nieuw prinsenpaar. We stellen de komende dagen de kandidaten al even voor. Frank ‘Den Tazze’ Vankerckhoven (46) en Anja Walravens (47) vieren al jaren carnaval en stonden mee aan de wieg van de Roeftoejoerkes. Maar dit jaar willen ze Carnaval Halle vieren als Prins en Prinses. In 2015 namen ze ook al eens deel.

“We namen al eens deel in 2015”, vertelt het koppel. “Acht koppels deden toen mee aan de Prinsenverkiezing. Het werd een zware dag maar het was ook ontzettend plezant en nu we met vier strijden om de titel maken we toch meer kans. We gaan er dus voor.”

De groep van Frank en Anja gaat al acht jaar mee met Carnaval Halle. “Plezier maken is het belangrijkste”, weet Frank. “Drie dagen met je vrienden op zwier zijn is het tofste wat er is. Al vieren we veel langer carnaval. Zelf starten we al op woensdagavond. Dan wordt er al gevierd in café de Mustang in Lembeek. De dagen nadien staan de dopen op het programma en voor je het weet is het echte carnavalsweekend begonnen. Met de Roeftoejoerkes is de ambiance het belangrijkste. We doen ons best om met iets leuk naar buiten te komen maar de plaats in de rangschikking is niet zo belangrijk.”

Tijd voor andere hobby’s hebben Frank en Anja niet. “Vanaf januari proberen we elk zoveel mogelijk aan de slag te zijn in de hangar en in het stikatelier. We hebben allemaal nog een job en een gezinsleven en dan blijft er weinig tijd over voor iets anders. Maar dat is geen erg. Carnaval Halle is de moeite waard.”

Het koppel leeft zonder stress toe naar de Prinsenverkiezing. “Halattraction heeft het ons nog niet zo moeilijk gemaakt”, zegt Frank. “De fietskaravaan is heel leuk geweest maar het is pas de dag zelf dat er om de titel gestreden wordt. De andere kandidaat-paren zijn allemaal toffe mensen en dus verloopt alles heel vriendschappelijk. Stress hebben we nu nog niet.”