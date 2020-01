PRINSENVERKIEZING. Cindy en Lesley: “We willen bewijzen dat twee vrouwen er ook kunnen staan” Bart Kerckhoven

21 januari 2020

15u53 0 Halle Cindy Bosmans (45) en Lesley De Vroede (29) zorgen alvast voor een primeur: voor het eerst doen twee vrouwen als kandidaat-paar mee aan de Prinsenverkiezing. “We willen tonen dat ook twee vrouwen dit samen kunnen”, klinkt het bij de vriendinnen.

Cindy en Lesley zijn geen koppel in het echte leven. Cindy is gelukkig getrouwd met haar grote liefde Wendy, mama van twee kinderen en meemoeder van zoontje Liam. Lesley is verloofd met Jeremy en mama van drie kinderen. De grote hobby van het duo is natuurlijk carnaval. “Maar als het even kan pik ik graag ook het voetbal mee van Liam”, zegt Cindy.

De vriendinnen zijn allebei lid van de Stedelijke Prinsengarde. “Ik ben er voorzitster en Lesley is een ‘cantinièrke’”, legt Cindy uit. “Het is onze taak om het prinsenpaar te beschermen en dus lopen we drie dagen mee in alle stoeten van Carnaval Halle.”

Al van jongs af aan

Beide vrouwen zien het alvast zitten om samen over het feest te regeren. “We willen tonen dat ook twee vrouwen mee kunnen doen aan de Prinsenverkiezing”, zegt het kandidaat-paar. “Het is eens wat anders dan het traditionele koppel van man en vrouw. We zitten beiden al van jongs af aan in het carnavalswereldje. Lesley werd mini-prinses in 2000 en ik werd in 2002 hofdame. We willen nu echt genieten van deze ervaring en wie weet kan het ook eens anders in Halle?”

Voor de Prinsenverkiezing bereiden ze zich intussen al voor. “We werken al aan onze speech, de show en de muziek”, verklappen de vriendinnen. “Maar we maken intussen ook onze achterban al warm voor de wedstrijd van zaterdag en tussendoor blokken we al voor de theorieproef. We zijn heel gemotiveerd. Carnaval betekent heel veel voor ons. Het zit in ons bloed, het zit in ons leven en dat krijg je dus in Halle gewoon met de paplepel mee.”