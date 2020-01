PRINSENVERKIEZING. Belleman Nico en Bellevraa Katleen: “Carnaval is een volksfeest voor iedereen” Bart Kerckhoven

24 januari 2020

08u30 2 Halle ‘Belleman’ Nico Van Tricht (45) en zijn ‘Bellevraa’ Katleen Vanvlaenderen willen samen met de carnavalisten in maart ‘nen tagada’ doen als Prinsenpaar en dus doen ze voor het eerst mee aan de Prinsenverkiezing.

Nico liep achttien jaar geleden voor het eerst als individueel mee in de stoet toen Carnaval Halle 600 jaar bestond. Het was ‘kozze’ Ronny de Facteur die hem meetrok in de stoet. Drie jaar later sloot zijn bellevraa Katleen aan en intussen loopt dochter ‘belleke’ Kyara ook al mee. “De charkes werden elk jaar groter,” vertellen ze . “We hebben al die jaren als individuelen meegelopen met uitzondering van ons 11-jarig jubileum. Dan waren we voor de gelegenheid een groep.”

Het gebeurt niet zo vaak dat individuelen een gooi doen naar de titel van Prinsenpaar. “Toch willen we laten zien dat je als individueel ook kan deelnemen aan de Prinsenverkiezing”, zeggen Nico en Katleen. “We willen er staan voor alle carnavalisten en bewijzen dat carnaval een volksfeest is voor iedereen. We willen ook iedereen overtuigen dat het feest draait om vertrouwen, om elkaar te helpen en om respect. Om dan samen ‘nen tagada’ te doen.”

Intussen leven ze rustig toe naar de Prinsenverkiezing. “We blijven onszelf en doen wat van ons verwacht wordt. We laten het op ons afkomen en genieten met volle teugen en met een hart voor Carnaval Halle.”

Ook voor Nico en Katleen is Carnaval Halle meer dan enkel een groot feest op de kalender. “We hebben ondertussen al zoveel vriendschappen opgebouwd dat carnaval een deel van ons leven is geworden”, klinkt het. “Carnaval helpt je om meer te relativeren . Dankzij carnaval hebben we al veel leuke, plezierige momenten beleefd maar ook in moeilijkere momenten heb je steun aan de carnavalsgemeenschap.”

