Prinsenpaar neemt afscheid met traditionele popverbranding: “2 jaar geleden gestart als hofnarren, en zie ons nu!” Amber Gys

08 maart 2020

11u21 25 Halle Het Oudstrijdersplein was zaterdagavond opnieuw het decor voor de verbranding van de Heerschappij van een Prinsenpaar. Voor hun afscheid wilden ze iets heel speciaals doen: het Belgisch record farandole verbreken.

Een duizendtal carnavalisten zakten zaterdagavond af naar het centrum van Halle. Peter Menten, ‘Prins Pips’, en Cindy Vanopphem, ‘Prinses Cindy III’, van De Mannen van de Met moesten deze afscheid nemen als Prinsenpaar van 2019. “We kunnen heel mooi terugblikken op deze periode. Het was een unieke ervaring om dit mee te mogen maken. Twee jaar geleden waren we gestart als hofnarren en zie ons hier nu afscheid nemen als prinsenpaar”, lacht Prins Pips.

Maar hun grootste droom moest nog in vervulling gaan. Als afscheid wilden ze het Belgisch record farandole verbreken. Farandole is niet alleen de naam van een nieuw Hals carnavalsbier, maar ook Hals dialect voor polonaise.

Het vorige record staat sinds begin dit jaar op 1716 mensen. De teller stond gisteren op heel wat minder en het record is niet gesneuveld, maar dat verpestte de feestvreugde niet. “We zijn helemaal niet ongelukkig. Zolang iedereen zich heeft geamuseerd, is het goed. Wij zullen ook nog tot in de vroege uurtjes feestvieren.” De grote farandole was het sluitstuk van de avond.

Popverbranding

De carnavalisten vonden om 21.33 uur hun weg naar het Oudstrijdersplein om te verzamelen om Prins Pips en Prinses Cindy III hun Heerschappij te zien verbranden. De gillesgroepen van Halle en Sint-Rochus begeleidden het Prinsenpaar een laatste keer door de straten. De groepen kwamen toe op het Oudstrijdersplein met een 20 kilogram wegende pop die werd gemaakt door de aftredende prins en prinses. Deze werd symbolisch verbrand om het einde van hun heerschappij voor te stellen.

Prinses Cindy III en Prins Pips werden nadien opgenomen in de orde van de prinsessen en prinsen. De hele avond verliep zonder ongevallen. Ook de voorzitter van Halattraction is tevreden over het verloop van de avond. “Alles is prima verlopen. De manier waarop het prinsenpaar afscheid heeft genomen was prachtig en goed afgewerkt”, zegt voorzitter Jos Appelmans.

De verbranding werd vorig jaar verhuisd van De Grote Markt naar het Oudstrijdersplein wegens werken aan het stadhuis. “We kunnen het ons niet meer veroorloven om zoveel volk op de ‘kleine’ Grote Markt te zetten, voor de veiligheid. Het eerste jaar was het een beetje zoeken op dit plein, maar het begint goed te wennen bij de Hallenaren.”

Carnaval 2020

Iedereen kijkt nu uit naar de verkiezing van het nieuwe mini-prinsenpaar die aanstaande zaterdag plaatsvindt. Dat mini-prinsenpaar zal dan de kermis in Halle officieel openen. Het nieuwe prinsenpaar (Den Belleman Nico Van Tricht en zijn Bellevraa Katleen Vanvlaenderen) en de Halse bevolking kunnen vanaf nu écht aftellen naar het startschot van Carnaval Halle 2020. Dat zal doorgaan op 21, 22 en 23 maart. Ambiance verzekerd!