Prinsenpaar dat altijd klaar staat om te helpen opgenomen in Eregalerij van Hals carnaval Bart Kerckhoven

13 oktober 2019

10u41 5 Halle De Halse Carnavalraad reikte dit weekend de Gouden Mastel uit. Met die onderscheiding worden mensen en verenigingen opgenomen in de Eregalerij van Carnaval Halle omdat zich verdienstelijk maken in het Halse carnaval.

Dit keer werd gekozen voor Johan Sluys en Nadine Pauwels. Het koppel was in 1995 prins en prinses en zet zich al een decennia lang in voor het grote feest. Het duo is ook steeds samen op pad tijdens de carnavalfeestjes. “De Hugo en Nicole van het Halse carnaval”, grapte Sonny Vanderheyden die de prijs namens de Carnavalraad uitreikte. Johan en Nadine staan meteen ook symbool voor alle vrijwilligers die elk jaar achter de schermen hun best doen om het feest naar een hoge niveau te tillen. Zo helpen Johan en Nadine niet alleen de Halse carnavalrevue te organiseren maar zijn ze ook actief bij Tastendeuvel en de Orde van Prinsessen.