Prinsenpaar blijft positief: “Ons hart voor carnaval overwint alles” Bart Kerckhoven

12 maart 2020

12u51 90 Halle Prins Nico ‘Belleman’ I en Prinses Katleen ‘Bellevraa’ I vielen woensdagavond voor de groepenvergadering hun hofnarrenpaar huilend in de armen want het hoogtepunt van hun carnavalsjaar is uitgesteld. Ondanks de teleurstelling gaven ze de carnavalisten wel een positieve boodschap mee.

“Ik ben er zeker van dat de carnavalgemeenschap nog nooit zo collectief een traan gelaten heeft dan deze middag tussen 13 uur en 14 uur”, aldus het prinsenpaar. “Soame mè een èt voe carnaval Halle moote we eej dui. En wij zijn er zeker van dat dat gaat lukken. ONS hart voor carnaval overwint alles, soms is dat met vallen en opstaan. En nu zijn we allemaal, iedere carnavalist, iedere sympatisant ja zelfs iedere familie en iedere vriend tot vallen gebracht.”

Nico en Katleen hebben zelf begrip voor de beslissing. “Als het moet dan moet het. Niemand wil het op zijn geweten hebben dat er een situatie komt die niet te overzien is. Niemand wil hier, welke vorm van negativiteit ook, op zijn geweten hebben. Voor deze beslissing hebben wij dan ook het allergrootste respect naar de stad Halle en onze carnavalsorganisator Halattraction. Zij zijn evenzeer in hun hart geraakt als wij, carnavalisten. Maar onze kracht ligt er niet in dat we nooit vallen maar als we vallen dat we samen weer opstaan. En dat zullen we.”

En dus kijkt het prinsenpaar alweer vooruit. “Probeer het een beetje langs de positieve kant te bekijken. Wij zullen iets langer De Neuje Prinsj en De Neuj Prinses zijn. Eén ding is zeker : de dag dat we mogen buitenkomen zal dubbel zoveel feestvreugde brengen. Die dag zullen we fierder zijn dan ooit. Die dag zal carnaval Halle veiliger, schoner, grootser zijn dan ooit. En zulle we soame Tagada goen.”