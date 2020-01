Prins Wouter heeft dé hit van Carnaval Halle 2020 beet: Ook de mannen van ’t stad brullen ‘Et kosjmasjin’ mee Bart Kerckhoven

12 januari 2020

11u08 40

Prins Wouter heeft voor het tweede jaar op rij de liedjeswedstrijd van Halle Op Losse Schroeven gewonnen. Dit keer brengt hij op carnavaleske manier hulde aan kuisploeg van de stad Halle. Die mensen zorgen er mee voor dat de stad na drie dagen feest er na een paar uur alweer proper bijligt. ‘Et kosjmasjin’ is een Halse versie van het liedje Dans DJ Dans van Peter Van de Veire. Christophe Severs producete het liedje en Sonny Vanderheyden schreef de tekst. Geert Leunens van Gruute Met TV nam met Prins Wouter ook nog eens een vrolijke videoclip op aan het stadsmagazijn. De sterren van het lied mochten niet ontbreken en dus zien we behalve heel wat carnavalisten ook de stadsarbeiders dansen op de tonen van ‘Et kosjmasjin’. Als het ons vraagt is dé hit van Carnaval Halle 2020 nu al een feit. De groep van Prins Wouter won bovendien ook de showwedstrijd van Halle Op Losse Schroeven. En zo zetten De Gebeure het jubileumjaar meteen feestelijk in. Dat belooft! Geniet hieronder alvast mee van de videoclip.

