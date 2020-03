Prins Pips en Prinses Cindy op recordjacht na verbranding: “Belgisch record farandole moet er aan!” Bart Kerckhoven

04 maart 2020

18u42 0 Halle Prins Pips en Prinses Cindy verbranden zaterdag hun heerschappij en dat moet een stevig feestje worden. Ze rekenen op minstens 1.717 carnavalisten die afzakken naar Halle om de ‘farandole’ te dansen. Het prinsenpaar wil het Belgisch record polonaisedansen breken. “Een zot gedacht, maar we willen nog één keer knallen”, lacht Peter ‘Pips’ Menten.

De farandole is de typische Halse naam voor de polonaise. “En zaterdagavond willen we een reuzefarandole om dat Belgisch record polonaisedansen naar Halle te halen,” glundert Pips, die met zijn prinses Cindy Vanopphem een jaar lang de scepter zwaaide over het Halse carnaval.

Het idee van de recordpoging ontstond pas enkele dagen geleden. “We maakten ons klaar om af te zakken naar het carnaval in Kraainem”, legt Peter uit. “De kapster was Cindy’s haar aan het opmaken en dus had ik tijd om na te denken over onze verbranding. Voor ons is dat het definitieve afscheid van ons blauw kostuum en dus willen we daar iets speciaals van maken. Op internet las ik plots over dat record polonaisedansen. De verbrandingen op het Oudstrijdersplein trekken elk jaar meer en meer volk. En dus is het leuk om eens iets extra te doen. Op het radioprogramma Carnavalitis lanceerde ik het idee en intussen is dat dus zijn eigen leven gaan leiden.”

Popverbranding

Die grote farandole moet het sluitstuk worden van de avond. De gillesgroepen van Halle verzamelen met het prinsenpaar al vanaf 19.30 uur aan sportcafé De Bres en vertrekken een uurtje later naar het plein met de pop die de heerschappij voorstelt. Om 21.33 uur begint dan de verbranding. “Pas na de officiële plechtigheden proberen we het record scherper te stellen. Ik roep dan ook iedereen op om af te zakken naar Halle. We kunnen alle hulp gebruiken. Er is een discobar en er zal een stevig feestje gebouwd worden. En in de cafés kan een goede pint gedronken worden. Het moet dus voor iedereen een bijzondere avond worden.”

Ik roep iedereen op om af te zakken naar Halle. We kunnen alle hulp gebruiken. Er is een discobar en er zal een stevig feestje gebouwd worden. En in de cafés kan een goede pint gedronken worden. Het moet dus voor iedereen een bijzondere avond worden Prins Peter ‘Pips’ Menten

Het vorige record is nog jong. In Ronse gingen in januari 1.716 mensen aan het polonaisedansen nadat Bommelsvereniging De Clubmannekes uit Ronse oproep om het record van Tienen af te snoepen. Prins Pips houdt er wel rekening mee dat het record niet sneuvelt. “Maar we gaan daar helemaal niet ongelukkig om zijn”, weet Pips. “Als iedereen zich geamuseerd heeft is het al lang goed geweest. We mogen nog één keer zot doen als prinsenpaar en die kans laten we niet liggen.”