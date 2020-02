Prins Jurgen en prinsens Sasa gaven elkaar het jawoord Tom Vierendeels

23 februari 2020

12u06 0 Halle Op het Halse stadhuis vond zaterdagvoormiddag een opmerkelijke trouw plaats. Prins Jurgen en prinses ‘Sasa’ stapten er in het huwelijksbootje in aanwezigheid van onder meer de Orde van Tastenduvel en de Orde van de Prinsessen.

Het was schepen Johan Servé (sp.a) die Vanessa Harnie en Jurgen Christiaens van Vriendenkring Wemmetgat in de echt mocht verbinden. Het huwelijk startte om 11.30 uur in de grote raadzaal van het stadhuis. Dat de twee in 2018 prins en prinses carnaval waren maakte het huwelijk nog specialer. “Het is nu het derde prinsenpaar dat ik trouw”, zegt Servé. “Meestal komen de carnavalskoppels wel bij mij aankloppen om het huwelijk te voltrekken.”

In aanwezigheid van Orde van Tastenduvel en de Orde van de Prinsessen, de verenigingen van ex-prinsen en -prinsessen, gaf het koppel elkaar het jawoord. ‘Sasa’ en Jurgen, die vier kinderen hebben, zijn overigens niet alleen van carnaval gekend. Sinds de zomer van 2018 zijn ze ook uitbaters van café Op ‘t Kassaa. Bij het buitenkomen uit het stadhuis werd er nog samen met de Gilles en Pierrots van Groot-Halle gedanst waarna iedereen getrakteerd werd aan een mobiele tapkraan.