Primeur voor Carnaval Halle: Twee vrouwen stellen zich kandidaat als Prinsenpaar Bart Kerckhoven

11 november 2019

De strijd om de titel van nieuw Prinsenpaar in Halle levert alvast een primeur op. Voor het eerst in de geschiedenis van Carnaval Halle doen twee vrouwen mee om Prinsenpaar te worden. Het gaat om Cindy en Lesley van de Stedelijke Prinsengarde. De vriendinnen gaan niet door het leven als koppel maar zijn wel lesbisch en kregen op sociale media al meteen de steun van holebi-organisatie Hallemaal Gelijk. De dames mogen zich wel opmaken voor een stevige strijd want met Jimmy van De Leste Kannekes en Melody van E vat vol Nuizekes, Frank en Anja van de Roeftoejoerkes en ‘Belleman’ Nico en ‘Bellevraa’ Katleen hebben nog drie andere gemotiveerde koppels zich vandaag kandidaat gesteld tijdens de dopen van Prins Pips I en Prinses Cindy III. De Prinsenverkiezing in Halle vindt plaats op zaterdag 25 januari 2020.