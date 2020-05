Primeur in Halle: Collect&Go levert boodschappen aan huis via burenbezorgers Bart Kerckhoven

11 mei 2020

15u36 0 Halle Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group, test sinds maandag in Halle een nieuwe service uit waarbij ‘burenbezorgers’ boodschappen aan huis leveren.

De test beperkt zich voorlopig tot het Collect&Go afhaalpunt in Halle. Mensen uit de buurt nemen boodschappen van buren mee en leveren die aan huis af. De bezorger krijgt er een vergoeding van 7 euro voor. De praktische organisatie gebeurt door Collect&Go zelf.

Collect&Go is sinds de start van de coronacrisis ontzettend populair. “Meer mensen willen in deze tijden hun boodschappen online doen”, zegt verantwoordelijke Tom Deprater van Collect&Go. “Zo trekken we op dit moment naast veel trouwe klanten ook meer nieuwe klanten aan. Daarnaast merken we extra belangstelling in aanhuislevering. Daarom hebben we beslist om in Halle te starten met een kleinschalige test waarbij Collect&Go-medewerkers de boodschappen rondhalen in de Colruyt-winkel en klanten beroep doen op burenbezorgers om hun boodschappen op te pikken en aan huis te leveren.”

Deeleconomie

Klanten plaatsen hun bestelling in de webshop en de dag nadien worden de boodschappen die klaargezet zijn door het personeel afgehaald door een bezorger. Die voor de aanhuislevering kiest hoeft dus niet meer naar het afhaalpunt te gaan. Via een bezorgersplatform kunnen de buurtvrijwilligers kiezen welke boodschappen ze leveren. De bezorgers leveren de boodschappen in deze opstartfase tussen 12 uur en 14 uur en tussen 16u. en 18u. aan de voordeur af en respecteren daarbij de social distancing maatregelen die van kracht zijn. Betalen gebeurt vooraf en mobiel via een QR-code. Wie in de buurt van Halle wat wil verdienen als bezorger kan terecht op deze site. “Dit is een service binnen de deeleconomie. Dit betekent dat de bezorgers deze bijverdienste makkelijk kunnen combineren met hun job”, aldus Tom Deprater.