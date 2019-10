Presentatrice Goedele Van Ruysevelt (42) neemt ontslag uit gemeenteraad door ziekte: “Ik kan mijn functie niet vervullen en dat maakt me ongelukkig” Bart Kerckhoven

08 oktober 2019

14u32 0 Halle Goedele Van Ruysevelt (42) neemt ontslag uit de Halse gemeenteraad. De voormalige Ring TV-presentatrice doet dat om gezondheidsredenen. In een emotionele post op Facebook kondigde ze haar afscheid aan de Halse politiek aan.

Van Ruysevelt lijdt aan het Syndroom van Rathbun. Dat is een zeldzame genetische aandoening die 1 op 300.000 mensen treft. Symptomen zijn onder andere breuken en osteoporose maar ook spierzwakte en moeheid. Dinsdagmiddag postte Goedele het bericht dat ze ontslag neemt als gemeenteraadslid omwille van de ziekte. “Ik schrijf dit met tranen in de ogen en een klein hartje, en heb hier lang over nagedacht, maar er is geen directe verbetering in zicht, het verwachte medicijn komt er maar niet en het is een progressieve ziekte”, schrijft ze. “Het spijt me zo, maar Halle verdient iemand die zich volledig kan smijten en waar iedereen ten allen tijde op kan rekenen. Bij de laatste vergaderingen - en recent nog ons eetfestijn - werd echter pijnlijk duidelijk dat ik mijn functie en rol in de groep niet optimaal kan vervullen. Ik ben een perfectionist, en dit laatste maakte me ongelukkig.”

Van Ruysevelt toont zich ook dankbaar, onder andere naar haar vader toe. “Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor alles. Ook mijn vake: mijn onwrikbare rots en steun, en niet in het minst: mijn kiezers. Ik blijf me inzetten op alle mogelijke gebieden, zolang mijn gezondheid het toelaat.”

Politiek met de paplepel

Goedele Van Ruysevelt werd in januari vorig jaar voorgesteld als kandidate voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het was haar politiek debuut en ze kreeg meteen de vierde plaats op de lijst. Van Ruysevelt, jarenlang één van de gezichten van de regionale televisiezender Ring TV, kreeg de politiek wel met de paplepel mee want haar moeder Lieve Van Linthout, die in 2015 overleed, was ere-burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw en haar vader Luc Van Ruysevelt is daar intussen ere-schepen. In volle verkiezingscampagne verhuisde ze van Leuven naar Halle. Ze behaalde uiteindelijk 415 voorkeurstemmen en raakte zo verkozen voor de gemeenteraad.