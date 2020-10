Populieren langs kanaal worden gekapt: “Hopelijk wordt een kaalslag vermeden” Bart Kerckhoven

12 oktober 2020

15u53 0 Halle De Vlaamse Waterweg heeft plannen om 148 Canadese populieren te kappen langs het jaagpad tussen de Robert Lariellestraat en de Alsembergsesteenweg. Het stadsbestuur van Halle heeft een brief gestuurd naar de waterwegbeheerder met vraag om een kaalslag te vermijden.

Officieel is de stad niet op de hoogte van de plannen van De Vlaamse Waterweg, maar om te voorkomen dat het voor onvoldongen feiten gesteld wordt is er naar de beheerder een brief gestuurd met de vraag om vooral voorzichtig te werk te gaan. “We kunnen enkel vragen om goed na te denken voor de bomen gekapt worden”, zegt schepen van Openbaar Groen Bram Vandenbroecke (Groen). “De Vlaamse Waterweg moet zelfs geen vergunning aanvragen om de bomen te kappen. De waterwegbeheerder wil alle bomen kappen, maar als dat in één keer gebeurt dan wordt dat een echte kaalslag. We hebben daarom gevraagd om na te gaan welke bomen echt ziek zijn en zouden gekapt moeten worden. Dan kan er eventueel in fases gewerkt worden zodat niet plots alle bomen verdwenen zijn.”

Wanneer De Vlaamse Waterweg de plannen wil uitvoeren is onduidelijk. De hoofdreden zou zijn dat de populieren intussen al kaprijp zijn en er staan ook veel zieke exemplaren tussen.