Populairste vrouw op N-VA-lijst neemt ontslag als gemeenteraadslid: “Combinatie met gezin en werk neemt te veel tijd in beslag” Bart Kerckhoven

23 mei 2019

07u47 6 Halle Voormalig N-VA-voorzitster in Halle Joke Ots (36) neemt ontslag als gemeenteraadslid in Halle. De politiek met haar gezinsleven en het werk combineren bleek onmogelijk en dus geeft Ots haar mandaat door.

Ots stapt met een positief gevoel uit de gemeenteraad. “Met veel enthousiasme en overgave heb ik aan een positief verhaal kunnen meewerken”, zegt ze. “In 2012 was ik voorzitster toen we net geen dertig procent haalden en meteen twaalf zitjes in de gemeenteraad haalden. Maar de combinatie van werken, een gezinsleven en de uitbouw van een eigen zaak nemen veel tijd in beslag.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 haalde Ots 811 voorkeurstemmen van op de tweede plaats op de lijst en daarmee was ze met voorsprong de populairste vrouw op de lijst van N-VA. De politica was net gestart aan een tweede termijn als lid van de gemeenteraad in Halle en volgde onder andere financiën op de voet. Eerste opvolger Brigitte Moyson zal nu zetelen in haar plaats.