Pony sukkelt in Zenne: brandweermannen helpen dier uit koude water Bart Kerckhoven

27 oktober 2019

Een ploeg van de brandweerzone Vlaams-Brabant West haalde zaterdagochtend in Lembeek een pony uit de Zenne. Het dier was in de beek gesukkeld maar geraakte niet meer op eigen kracht uit het water. De brandweermannen probeerden de pony vooral te kalmeren en na twee uur slaagden ze er in om het dier samen met de eigenaar op het droge te krijgen. De pony werd onderzocht en bleek gelukkig niets over te houden aan zijn duik in het water.