Politiezone Zennevallei sluit café dat coronaregels niet naleeft, in totaal al 30 pv’s opgesteld Tom Vierendeels

30 juli 2020

17u16 0 Halle Een café op het grondgebied van de politiezone Zennevallei is woensdagnacht gesloten omdat de coronamaatregelen er niet werden nageleefd. Drie andere cafés kregen een waarschuwing. In totaal stelde de zone de afgelopen week al een dertigtal pv’s, waarvan de helft in Halle.

Sinds de verstrenging van de coronamaatregelen is winkelen met een mondmasker verplicht, net als de registratieplicht van bezoekers aan de horeca. Ook de bubbels zijn opnieuw kleiner geworden. In het centrum van Halle geldt een algemene mondmaskerplicht, in Sint-Pieters-Leeuw is het dan weer verplicht in wachtrijen. De politie ziet nauwgezet toe op het naleven van de regels waardoor de afgelopen week al een dertigtal processen-verbaal werden opgestald. Waarnemend burgemeester Dieuwertje Poté (CD&V) liet gisteren al weten dat er deze week al zestien pv’s in Halle alleen werden opgesteld.

De politie controleerde afgelopen nacht een vijftiental horecazaken op het grondgebied. Daarbij werd één café gesloten terwijl drie anderen een schriftelijke waarschuwing kregen. Een tiental andere horecazaken bleek met alles in orde te zijn. “Het vernoemen waard dat veel horecazaken hun uiterste best doen om de maatregelen wel na te leven”, laat de politie weten. “Omdat burgers reageren dat ze zich zorgen maken over het niet respecteren van de opgelegde maatregelen werd beslist het verhoogd toezicht in te voeren.”

“Het opzet is niet om een heksenjacht te ontketenen, doch is het voor de politiezone menens”, zegt korpschef Mark Crispel. “Heel veel mensen doen het goed en het betreft slechts een minderheid die weinig burgerzin toont om samen de strijd tegen het coronavirus aan te gaan.” De politie laat weten dat er nog verdere controles zullen volgen.