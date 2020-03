Politiezone Zennevallei kreeg al 130 meldingen over samenscholing, 12 processen-verbaal voor corona-inbreuken werden al opgesteld Tom Vierendeels

27 maart 2020

18u51 7 Halle De politiezone Zennevallei stelde de afgelopen twee weken twaalf processen-verbaal op voor inbreuken op de coronamaatregelen. In totaal kreeg de zone ook al 130 meldingen over samenscholingen of mensen die zich niet aan de regels houden. Een tiental inspecteurs houdt zich dagelijks bezig met het toezicht op het naleven van de regels.

“In totaal gaat het om twaalf-processen verbaal”, vertelt Anneleen Adang, woordvoerder bij de politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw). “We krijgen het meeste meldingen voor samenscholingen. Ht grootste deel van de meldingen dat we krijgen gaat over samenscholingen: groepjes jongeren die samenscholen of vrienden die een feestje bouwen. In totaal kregen we al meer dan 130 meldingen over samenscholingen op openbare plaatsen of over winkels die zich niet aan de regels zouden houden.”

Voorlopig is er nog geen stijging van het aantal huiselijke conflicten, meldingen voor intrafamiliaal geweld of voor incidenten waarbij overmatig alcoholgebruik aan de basis ligt. “Wel stellen we vast dat er veel minder verkeersongevallen zijn en ook de diefstallen in woningen zijn gedaald”, vervolgt Adang. “Het aantal meldingen voor samenscholingen is dus wel gestegen.”

Politievakbond VSOA trok onlangs nog aan de alarmbel over een alarmerend aantal agenten dat ziek thuis zat. In het Brusselse zou dat zelfs zo’n vijftien tot twintig procent van het personeelsbestand zijn. “Bij ons zijn er niet meer zieken dan anders”, weet de woordvoerster. “Er stellen zich dan ook geen problemen met de werking. Het onthaal is wel gecentraliseerd in de politiepost Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw om verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden.”