Politiezone Zennevallei heropent alle posten in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw Tom Vierendeels

02 september 2020

13u07 0 Halle De lokale politiezone Zennevallei heropent de politieposten Halle, Rondenbos en Zuun. Deze werden gesloten naar aanleiding van de coronamaatregelen waardoor burgers alleen in Brabantpoort ontvangen konden worden.

De posten van Halle, Rondenbos en Zuun zijn sinds afgelopen maandag opnieuw geopend voor het publiek. Voor klachten of meldingen kan u dus opnieuw op een van deze locaties terecht. De drie posten werden oorspronkelijk gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen doorvoeren was het eenvoudigste in de post Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw.

In alle posten geldt wel een mondmaskerplicht, is er een verhoogde handhygiëne en werden er schermen geplaatst tussen bezoekers en personeel. De politie vraagt in geval van een klacht of melding eerst een afspraak te maken via www.lokalepolitie.be/5905 of 02/363.93.00.