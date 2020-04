Politiezone Zennevallei flitst 183 bestuurders tijdens het weekend Tom Vierendeels

21 april 2020

15u09 0 Halle De politiezone Zennevallei heeft afgelopen weekend 183 bestuurders betrapt op te hard rijden. Zij mogen dus een boete of dagvaarding voor de politierechtbank in de bus verwachten. In totaal werden 3.230 wagens gecontroleerd.

De politie flitst afgelopen weekend op verschillende plaatsen die gekend zijn omwille van het hoge aantal verkeersongevallen. De zone stelt vast dat verschillende bestuurders, wellicht door de verkeersluwte, zich laten verleiden om het gaspedaal wat dieper in te duwen. “Al dan niet beginnende fietsers, gezinnen met kinderen, ruiters enzovoort begeven zich nu op de openbare weg en je ziet het niet altijd even goed komen”, stelt de politie.

In totaal werden 3.230 wagens gecontroleerd op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot vijftig of zeventig kilometer per uur. In totaal gingen 183 chauffeurs te snel voorbij de flitswagen. In de bebouwde kom van Halle werd één bestuurder aan 89 kilometer per uur geflitst. De politie laat weten dat er nog meer snelheidscontroles volgen.