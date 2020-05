Politierechtbank opnieuw vlot van start gegaan, helft beklaagden stuurden hun kat Tom Vierendeels

18 mei 2020

17u38 0 Halle De strafzittingen Halse politierechtbank zijn na twee maanden van onderbreking opnieuw van start gegaan. Politierechter Dina Van Laethem moest vandaag over honderd beklaagden oordelen, maar iets minder dan de helft werd bij verstek veroordeeld. Door de lage opkomst verliep alles wel vlot.

De strafzitting die maandag van start ging was er één voor de zaken die ook gepland stonden op datum van vandaag en dus niet voor uitgesteld zaken door de coronacrisis. Vanaf 16 maart vonden er omwille van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken geen zitting meer plaats. Tussen 9 uur en 11.15 uur stonden de zaken gepland waarbij beklaagden zich niet lieten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat. Uiteindelijk daagden maar 26 particulieren op waardoor de laatste zaak om 10.15 uur al afgehandeld was.

Nadien volgenden veertien advocaten die ook nog eens 26 beklaagden vertegenwoordigden maar waardoor er ook bijna een uur lang geen enkele zaak te behandelen viel. Dat het een nieuw gegeven is werd duidelijk aan de vragen die sommige advocaten nog hadden. In het algemeen waren zij tevreden omdat er geen sprake was van lang wachten en er hoogstens twee confraters voor hen waren. Bepaalde advocaten zouden deze manier van werken in de toekomst dan ook nog zien zitten en ook rechter Van Laethem gaf aan dat dit misschien ook wel een test kan zijn. Zeven advocaten daagden uiteindelijk niet op.

Donderdag- en zomerzittingen

In totaal werden dus bijna 55 zaken behandeld en dus werd bijna de helft van de beklaagden bij verstek veroordeeld. Hierdoor riskeren ze soms strengere straffen, maar er kan altijd verzet aangetekend worden. Om de zittingen van de afgelopen twee maanden in te halen zullen er vanaf volgende maand ook zittingen op donderdag doorgaan, terwijl dit normaal gezien alleen op maandag en dinsdag het geval is. Ook tijdens de zomervakantie zullen beklaagden moeten verschijnen.

Maatregelen

Vorige week werden overigens maatregelen getroffen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zoals hierboven aangehaald wordt er met twee blokken gewerkt: één voor de particulieren en één voor de advocaten. Inzage van vastgestelde strafdossiers kan alleen nog tot en met de derde werkdag voor de zitting en dus niet meer op de dag van de zitting zelf. Mondmaskers worden verplicht, al is er een uitzondering voor de gedaagde of de advocaat tijdens het pleidooi. Dat omdat er een afstand van zo’n vier meter voorzien is tussen rechter en beklaagde en dat in combinatie met veiligheidsschermen. In de zittingszaal zelf zijn negentien zitplaatsen voorzien en in de gang kunnen tien personen rechtstaand aanschuiven. Vanaf de dertigste persoon is het dus buiten aanschuiven.

Woensdag staan er 112 zaken op de rol waarover rechter Johan Van Laethem zal moeten oordelen. Meer informatie die ook geactualiseerd wordt, is te vinden via www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/politierechtbank-halle.