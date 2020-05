Politierechtbank herneemt zittingen met beperkt aantal toegelaten aanwezigen Tom Vierendeels

15 mei 2020

10u18 4 Halle De strafzittingen in de Halse politierechtbank gaan maandag 18 mei na twee maanden opnieuw van start. Er zijn uiteraard ook tal van coronamaatregelen van kracht. Advocaten en particuliere burgers worden gescheiden en het ziet ernaar uit dat iedereen netjes achter elkaar zal moeten aanschuiven.

Sinds 16 maart gaan er in de politierechtbank van Halle geen zittingen meer door, maar ook daar wordt het gewone leven stilaan hervat. Wel met nieuwe regels, voornamelijk om de veilige afstand tussen personen te kunnen behouden. Komende week wordt een test met op maandag honderd geplande zaken voor rechter Dina Van Laethem en op woensdag 112 voor rechter Johan Van Laethem.

Een eerste maatregel is het verloop in blokken. Van 9 tot 11.15 uur verschijnen uitsluitend particuliere burgers. Tussen 11.30 en 13.30 uur is het aan de advocaten die cliënten vertegenwoordigen. Inzage van vastgestelde strafdossiers kan alleen nog tot en met de derde werkdag voor de zitting en dus niet meer op de dag van de zitting zelf. Mondmaskers worden verplicht, al is er een uitzondering voor de gedaagde of de advocaat tijdens het pleidooi. Dat omdat er een afstand van zo’n vier meter voorzien wordt en dat in combinatie met veiligheidsschermen.

Beperkte plaatsen

Er wordt ook een ontvangstdesk opgesteld waar iedereen zich moet aanmelden en die gegeven kunnen ook gebruikt worden in het kader van ‘contacttracing’. Na aanmelding worden de eerste negentien plaatsen in de zittingszaal ingenomen en vervolgens de tien wachtplaatsen in de gang. Vanaf de dertigste persoon moet iedereen buiten het gerechtsgebouw wachten.

Tot slot wordt de toegang tot de zittingszaal voor de leden van de pers gegarandeerd in het kader van de openbaarheid van de terechtzittingen en de persvrijheid.

Meer informatie die ook geactualiseerd wordt, is te vinden via www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/politierechtbank-halle.