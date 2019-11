Politie zoekt belangrijke getuige na dodelijk ongeval in Kasteelbrakel Bart Kerckhoven

07 november 2019

13u38 0 Halle De politie vraagt dat een belangrijke ooggetuige zich meldt na een zwaar verkeersongeval dinsdagavond 5 november net over de grens met Wallonië in Kasteelbrakel.

Om 21.47 uur gebeurde er een dodelijk ongeval in de Rue de Tubize ter hoogte van het huisnummer 155. De chauffeur van een blauwe Hyundai botste er met een vrachtwagen. Het 25-jarige slachtoffer overleed ter plaatse aan de verwondingen. Omdat de omstandigheden van het ongeluk nog onduidelijk blijven zoekt de politie naar de bestuurder van een witte Volkswagen Caddy met twee dakdragers. De chauffeur reed na het ongeval verder richting Tubeke. De politie vraagt dat de bestuurder of anderen die meer informatie hebben over de feiten contact opnemen met de speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 30 0.