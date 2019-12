Politie zet extra ploegen in tegen dieven en rekent op burgers: “Bel ons als je iets verdachts ziet” Bart Kerckhoven

03 december 2019

10u08 0 Halle De politiezone Zennevallei zet de komende weken extra manschappen om dieven en andere criminelen af te schrikken. Tijdens de donkere wintermaanden slaan zij het liefste toe. Maar de politie rekent ook op de hulp van de burgers.

Het aantal woninginbraken stijgt traditioneel in de wintermaanden omdat de dagen korter en de nachten langer zijn. “Ook in de zone Zennevallei is al een lichte stijging voelbaar”, laat de politiezone weten. “Zo werd de zone vorig jaar deze tijd geconfronteerd met een echte diefstallenplaag waarbij meerdere bendes actief bleken op het grondgebied. Een deel van de daders kon na een onderzoek wel opgepakt worden.”

Het aantal inbraken lijkt dit jaar te dalen maar de politie zet toch extra ploegen in om diefstallen te voorkomen. “Wijken waar vaak ingebroken wordt en risicovolle buurten en winkelcentra worden extra in het oog gehouden door de inspecteurs zowel anoniem als in uniform”, klinkt het.

De politie intussen de burgers wel op om zelf verdachte zaken meteen te melden via het nummer 101. “Op die manier help je inbrekers op heterdaad te betrappen of inbraken te voorkomen. Zo blijkt in het merendeel van de arrestaties van daders de hulp van burgers de doorslag gaf. Daarom is alle informatie over verdachte handelingen van groot nut en belang. Twijfel dus niet wanneer u getuige bent van verdachte gedragingen”, aldus de politie.