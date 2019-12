Politie Zennevallei richt als eerste in Vlaams-Brabant bijzonder bijstandsteam op Bart Kerckhoven

23 december 2019

13u28 20 Halle De politiezone Zennevallei (Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Halle) richt als eerste korps in Vlaams-Brabant een bijzonder bijstandsteam op dat ingeschakeld zal worden tijdens interventies met een verhoogd risico. “We concurreren niet met de speciale eenheden van de federale politie”, benadrukt zonechef Mark Crispel. “Maar in sommige gevallen zet je ook als lokale politie beter een gespecialiseerd team in.”

Het bijzonder bijstandsteam is één van de blikvangers in de toekomstplannen van de politiezone Zennevallei. “Volgend jaar starten we het team op, maar het kan wel nog een paar jaar duren voor het operationeel is”, zegt Crispel. “We moeten hiervoor de juiste mensen aantrekken met het juiste profiel.”

Getrainde politiemensen

Politiekorpsen van grote steden zoals Aalst hebben al langer zo’n speciaal team. Het gaat om goed uitgeruste en speciaal getrainde politiemensen die vaak ingezet worden wanneer er een verhoogd risico op geweld is. “Elk jaar hebben we een zestigtal huiszoekingen waarvan er een veertigtal gebeuren bij mensen waarvan je weet dat er problemen kunnen opduiken”, zegt Crispel. “Dan kan je daar op anticiperen en de juiste mensen ter plaatse sturen. Onlangs nog moesten onze mensen iemand met psychische problemen na een beslissing van de vrederechter thuis opzoeken. Dat liep volledig uit de hand. Ook dan kan een team nuttig zijn. 95 procent van de interventies kunnen zonder risico afgewerkt worden. Maar voor die overige vijf procent zet je beter gespecialiseerde mensen in.”

Het bijzondere bijstandsteam is niet de enige versterking voor het korps de komende jaren. Het personeelskader breidt uit van 177 naar 190 mensen en dat zal vooral op straat te zien zijn. “Er worden extra interventie-inspecteurs aangetrokken die kunnen werken op speciale fenomenen zoals drugs, overlast en andere problemen. Ook op de cel Verkeer wordt iemand extra aangeworven. Ten slotte komen er nog twee extra wijkinspecteurs bij zodat in de zone er één wijkinspecteur per vierduizend inwoners aan de slag zal zijn.”

Ook de recherche mag twee nieuwe collega’s verwelkomen. De zone wil de komende jaren nog meer inzetten op onder andere cybercriminaliteit, maar ook geweldsdelicten en heeft aandacht voor radicalisering en illegale motorbendes. Die laatste hebben voorlopig nog geen voet aan grond in de streek en dat wil de politie zo houden.