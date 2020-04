Politie stelde al tientallen pv’s op voor corona-inbreuken, maar criminaliteit daalde intussen fors Tom Vierendeels

06 april 2020

17u52 0 Halle De lokale politiezone Zennevallei laat weten voortaan onmiddellijk te sanctioneren bij corona-inbreuken. Tot op heden werden al tientallen processen-verbaal opgesteld voor niet-essentiële verplaatsingen of samenscholingen. Afgelopen weekend werden nog 500 wagens gecontroleerd.

“We handhaven momenteel de maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken”, luit het. “We zijn er niet op uit om te sanctioneren en hebben een eerdere wakende rol. Maar aangezien de sensibiliseringsfase achter de rug is en iedereen op de hoogte is over de ernst van de situatie zullen we voortaan onmiddellijk sanctioneren waar nodig.”

De afgelopen drie dagen werden es controleacties georganiseerd op onder meer de Brusselsesteenweg in Beersel, de Nijvelsesteenweg in Halle en de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. In totaal werden de inzittenden van meer dan 500 auto’s gecontroleerd. Zestien processen-verbaal werden opgesteld voor de niet-naleving van het verplaatsingsverbod. Daarnaast werden in totaal al 38 pv’s opgesteld voor het overtreden van het samenscholingsverbod.

Sterke daling criminaliteit

De politie laat ook weten dat de coronamaatregelen ervoor zorgen dat de criminaliteit in het algemeen daalt. In vergelijking met maart vorig jaar zijn er 32,6 procent minder diefstallen in gebouwen. De fietsdiefstallen daalden dan weer met net geen 43 procent en het aantal verkeersongevallen daalde met bijna 70 procent.