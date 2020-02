Politie stelde al 450 pv’s op in Arkenvest na nieuw omleidingsplan: na suggesties voert stad aanpassingen door Tom Vierendeels

23 februari 2020

15u08 0 Halle Een maand na de start van de afbraakwerken van de Zennebrug gaat het stadsbestuur een aantal punten van het omleidingsplan bijsturen of verbeteren. Dat gebeurt op basis van de suggesties van inwoners, handelaars en scholen. De politie stelde daarnaast al 450 pv’s op in de Arkenvest.

“Via sociale media en hallemaalbruggen@halle.be kregen we veel suggesties van inwoners, handelaars, bezoekers en scholen”, laat het stadsbestuur weten. “Al deze voorstellen werden één voor één onderzocht en besproken. Daardoor zal het omleidingsplan op een aantal punten bijgestuurd en verbeterd worden.”

Het verkeer dat op de Auguste Demaeghtlaan wil voorsorteren richting Ninove, kan voortaan ook voorbij de Zuster Bernardastraat nog invoegen. De onderbroken lijn wordt dus verlengd. Daarnaast zal voorkomen worden dat nog te veel wagens wisselen van rijstrook ter hoogte van de ontdubbeling. De twee rijstroken worden binnenkort ook fysiek van elkaar afgescheiden.

Daarnaast wordt de voorrangsregeling op de sasbrug en de Willamekaai beter aangeduid. Het moet voor het verkeer uit de F. Vandermaelestraat duidelijker worden of ze al dan niet voorrang moeten verlenen aan de auto’s en de fietsers. De verlichting op de fietsroute doorheen het Elisabethpark wordt op korte termijn ook verbeterd. Tot slot worden de handelaars op de Suikerkaai beter bewegwijzerd.

De stad gaat het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vragen om op de A8 (ter hoogte van de kruispunten Rodenemweg en Nijvelsesteenweg) de groentijd voor het verkeer dat wil afdraaien naar het centrum tijdens de ochtendpits, te verlengen.

450 pv’s

“Het nieuwe omleidingsplan was voor iedereen even wennen”, gaat het verder. “Het is dan ook begrijpelijk dat er in het begin soms overtredingen gebeurden. De politie van de zone Zennevallei was de eerste dagen dan ook massaal aanwezig om de bestuurders te wijzen op de nieuwe verkeerssituatie. Er werd toen ook niet beboet. Maar een maand na de werken stellen we vast dat in de Arkenvest sommige bestuurders het verbodsbord steevast blijven negeren. En dat is nefast voor de veiligheid van het busverkeer in de Arkenvest. De buschauffeurs kunnen immers met elkaar overleggen via een intern communicatiesysteem over wie als eerste de Arkenvest mag doorrijden. Met de autobestuurders is dat uiteraard niet mogelijk, met soms erg gevaarlijke situaties tot gevolg. De politie voerde er al regelmatig controles uit en stelde intussen al zo’n 450 pv’s op. Ook de volgende dagen en weken zal er intensief gecontroleerd worden.”

Wie nog suggesties, opmerkingen of vragen heeft kan deze sturen via hallemaalbruggen@halle.be. Meer informatie is ook te vinden op de website.