Politie pakt inbreker (17) op na telefoontje van buurtbewoner Bart Kerckhoven

23 december 2019

16u42 10 Halle De politie van de zone Zennevallei pakte zondagavond een tiener op die even voordien met een kompaan een inbraak pleegde in de wijk Vogelweelde in Halle. De jongen werd ingerekend dankzij een tip van een buurtbewoner.

Net voor 19 uur probeerden twee inbrekers een huis binnen te dringen in de Merellaan door de voordeur van de woning te forceren. Een buurtbewoner zag alles gebeuren en belde de politie. De dieven geraakten intussen niet via de voordeur binnen en sloegen nadien een raam in. Een van de daders bleef op de uitkijk staan terwijl de andere verdachte het huis doorzocht en enkele spullen stal. Net toen de inbrekers wilden vertrekken kwam een eerste ploeg van de politie aangereden. Het duo sloeg op de vlucht maar één van hen kon enkele straten verder opgepakt worden. De jongen van 17 jaar werd ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde en in de loop van de dag voorgeleid bij de jeugdrechter. Zijn kompaan wordt nog opgespoord.