Politie legt in september focus op rijden onder invloed en gebruik van de gsm achter het stuur Tom Vierendeels

29 augustus 2019

15u30 0 Halle De politiediensten zullen in september extra controleren op het rijden onder invloed van alcohol en gebruik van de gsm achter het stuur. Bedoeling is om het aantal verkeersongevallen te doen dalen om zo ook het aantal gewonden en doden te laten dalen.

“De provincie wil samen met de lokale en federale politiediensten een daling van het aantal verkeersongevallen realiseren”, luidt het in een persbericht van de provincie Vlaams-Brabant. “Vorig jaar telden we 3.134 verkeersongevallen in onze provincie. Daarbij vielen 34 doden, 256 zwaargewonden en 3.696 lichtgewonden. Bij een op de tien van die ongevallen met zwaargewonden of doden bleek de bestuurder onder invloed van alcohol te rijden.

Daarnaast zal ook het gebruik van de gsm achter het stuur extra aandacht krijgen. Volgens provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a) wordt afleiding achter het stuur aanzien als de nieuwe killer in het verkeer. “Wie betrapt wordt riskeert een boete die kan oplopen tot 2.000 euro en men riskeert voor de politierechtbank een rijverbod”, klinkt het.