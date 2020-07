Politie kan drie inbrekers waaronder twee minderjarigen arresteren, vierde dader kan ontkomen Tom Vierendeels

15 juli 2020

20u08 11 Halle De politie heeft woensdagavond drie inbrekers kunnen arresteren. Naar verluidt kon één andere dader wel ontkomen. Het viertal had een inbraak gepleegd, maar werd betrapt door buren.

De vier inbrekers sloegen woensdagavond toe bij een woning langs de Gaasbeeksesteenweg en werden betrapt door buurtbewoners. Die alarmeerden rond 18.15 uur de politie waarop de politiezone Zennevallei met verschillende ploegen ter plaatse ging. De helikopter van de federale politie die toevallig in de lucht hing, werd ook in bijstand gevraagd.

Uiteindelijk konden drie personen in de buurt worden aangetroffen. Het gaat om een meerderjarige en twee minderjarigen. Een vierde dader waarvan sprake, is kunnen ontkomen. Het parket Halle-Vilvoorde en het parket dat bevoegd is voor de woonplaats van de minderjarige daders zullen moeten beslissen wat er met het trio gaat gebeuren.