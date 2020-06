Politie gaat deze maand in Vlaams-Brabant extra controleren op rijden onder invloed Tom Vierendeels

03 juni 2020

15u36 4 Halle Zowel lokale als federale politie zullen deze maand extra alcoholcontroles houden in de provincie Vlaams-Brabant. Tijdens de coronapiek vonden georganiseerde alcoholcontroles niet meer plaats, maar die werden sinds enkele dagen hernomen.

“In juni controleren politiediensten in Vlaams-Brabant extra op rijden onder invloed”, valt te lezen in een persbericht van gouverneur Lodewijk De Witte (sp.a). “Deze controles maken deel uit van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’. Samen met de lokale en federale politie en justitie willen we zo een verdere daling van het aantal verkeersongevallen realiseren.”

In onze provincie daalde het aantal verkeersongevallen met gewonden tussen 2015 en 2019 met tien procent. Bij de ongevallen blijft rijden onder invloed een belangrijke oorzaak. In 2019 was de chauffeur bij 11 procent van alle ongevallen met gewonden in Vlaams-Brabant onder invloed van alcohol.