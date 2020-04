Politie flitst net geen 200 bestuurders Tom Vierendeels

02 april 2020

18u37 0 Halle De politiezone Zennevallei blijft ook tijdens de coronacrisis flitsen, “want de verkeersregels blijven uiteraard overeind”. In totaal reed net geen zeven procent te snel op wegen waar de snelheid beperkt is tot vijftig kilometer per uur.

“We controleerden op snelheid op wegen die gekend zijn omwille van het hoog aantal verkeersongevallen”, klinkt het. “Dat gebeurde op de Edingensesteenweg en op de Bergensesteenweg in Halle. In totaal passeerden meer dan 2.900 wagens de flitscamera. Net geen 200 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 86 kilometer per uur.”