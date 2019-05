Politie en huisartsen werken nauwer samen: Artsenkring Zennevallei en politiezones ondertekenen nieuw protocol Bart Kerckhoven

22 mei 2019

14u14 3 Halle De politie en de huisartsen in de Zennevallei kunnen op elkaar rekenen en die nauwe samenwerking is nu in een protocol gegoten dat alle afspraken bundelt.

De samenwerking is niet nieuw maar is nu wel bestendigd in een overeenkomst die woensdag plechtig ondertekend werd in de Wachtpost Zennevallei. “Wij weten dat we zelf op de politie een beroep kunnen doen wanneer dat nodig is”, zegt huisarts Gerlinde Berens van de Artsenkring Zennevallei. “We worden gelukkig niet vaak geconfronteerd met agressie als we aan de slag zijn maar als het voorvalt kunnen we gelukkig hulp verwachten. Zelf verlenen we ook bijstand. Als er bijvoorbeeld alcoholcontroles zijn zorgen we dat er mensen ter beschikking zijn om bloedonderzoeken af te nemen. Ook de diensten van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria werken daar aan mee.”

Korpschef Mark Crispel van de zone Zennevallei benadrukt ook het belang van de samenwerking. “We zijn er voor elkaar”, aldus Crispel. “Dat betekent bijvoorbeeld ook dat we zelf een arts kunnen inschakelen om de medische toestand van een arrestant te beoordelen. Dat is sinds de dood van Jonatan Jacob in een politiecel een belangrijk thema geworden. Vandaar dat het belangrijk is om die samenwerking ook te officialiseren.” Het protocol werd ondertekend door korpschef Mark Crispel van de zone Zennevallei (Halle-Beersel-Sint-Pieters-Leeuw) maar ook korpschef Frank Van der Perre van de politiezone Rode (Drogenbos-Linkebeek-Sint-Genesius-Rode).