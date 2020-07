Politie doet oproep aan handelaars: “Bel ons bij problemen met klanten die mondmasker niet willen dragen” Tom Vierendeels

10 juli 2020

19u52 12 Halle De politiezone Zennevallei laat handelaars op het grondgebied weten dat ze ter beschikking staan bij eventuele incidenten met klanten die geen mondmasker willen dragen.”Het is niet hun opdracht om in te grijpen bij eventuele disputen”, luidt het. “We zijn bereikbaar voor hen.”

Vanaf zaterdag 11 juli is het verplicht om onder andere in winkels, supermarkten en shoppingcentra een mondmasker te dragen. “We zijn van mening dat het niet de opdracht van het personeel van de winkel is om in te grijpen bij eventuele disputen met klanten die weigeren om een mondmasker te dragen”, klinkt het. “Het ingrijpen door het personeel of verantwoordelijken zou de veiligheid van het personeel in gedrang kunnen brengen. Daarom mogen handelaars bij niet-naleving van de draagplicht door klanten ons telefonisch contacteren. We voorzien verschillende patrouilles die preventief ingezet worden om de handhaving van de geldende coronarichtlijnen te verzekeren.”

De politiezone is te bereiken van het nummer 02/363.93.00, maar bij dringende zaken wordt aangeraden het nummer 101 te bellen.